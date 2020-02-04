Hastane personeli, 'koronavirüs'e karşı bilgilendirildi - Son Dakika

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personeli için Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül 'koronavirüs' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Behsan Önol Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seyit Ali Büyüktuna hastalığın ortaya çıkması ve mevcut durum hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Seyit Ali Büyüktuna, "Koronavirüsler tek zincirli, pozitif iplikçikli, zarflı RNA virüsleridir. İnsanlarda koronavirüsün neden olduğu hastalıklar basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna kadar değişkenlik gösterebilmektedir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde solunum, mide- bağırsak, karaciğer, böbrek ve sinir sistemi tutulumlarıyla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir. Koronavirüslerin insanlarda dolaşımda olan alt tipleri çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. SARS, 21'inci yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra koronavirüs ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirüs) Eylül 2012'de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan'da tanımlanmıştır. 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020'de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır" dedi.

BULAŞMA YOLLARI

Koronavirüsün bulaşma ve klinik özelliklerine değinen Dr. Öğretim Üyesi Büyüktuna, "Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Vuhan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı'nda yasa dışı olarak satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilmiştir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu görülmüştür. Ortalama inkübasyon süresi 2-14 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte, şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamamaktadır" diye konuştu.

VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Koronavirüsten korunma yolları hakkında da bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Büyüktuna, "Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen ve altta yatan akciğer, kalp, böbrek yetmezliği ve bağışıklık yetmezliği hastalığı bulunmayan vakaları semptomlar düzelene kadar evde takip edilebilir. Şu anda enfeksiyonunu önleyecek bir aşı yoktur. Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Virüsün yayılmasını önlemek için el hijyenine çok dikkat edilmelidir. En az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa, gözle görülür kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan asla gözlere, buruna ve ağıza dokunulmamalıdır. Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır. Solunum yolu hastalığı belirtileri olan hastalarla maskesiz yakın temastan kaçınılmalıdır. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil çöp kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa ağız ve burun dirseğin ön yüzüyle kapatılmalıdır. Hasta kişilerin kişisel eşyaları ortak kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.