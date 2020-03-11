Hastane personelinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastane personelinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Hastane personelinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personelleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personelleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

Askerlere desteklerini göstermek, moral vermek için mektup yazan personeller, çeşitli hediyelerin yer aldığı kolilerle İdlib'e gönderdi.

Gönderilen mektup ve hediyeleri alan askerler de çektikleri videoyla hastane personeline teşekkür etti.

Hastane personelinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:01 Kaynak: AA
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