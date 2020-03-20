Hastane personelinden işaret diliyle 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastane personelinden işaret diliyle 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Hastane personelinden işaret diliyle 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli korona virüsüne karşı hem Türkiye'ye hem de Samsun halkına işaret diliyle "Panik yok tedbir al, Samsun evde kal Türkiye güvende kal" diye mesaj gönderdi.

Hastane personelinden işaret diliyle 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli korona virüsüne karşı hem Türkiye'ye hem de Samsun halkına işaret diliyle "Panik yok tedbir al, Samsun evde kal Türkiye güvende kal" diye mesaj gönderdi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı evlerden çıkılmaması çağrıları sürerken, Samsun'da sağlık personeli de işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle tüm Türkiye'ye ve Samsun halkına çağrıda bulundu.


Samsun bölgesindeki şüpheli korona virüs vakalarının tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli bir araya gelip işaret diliyle, "Panik yok tedbir al, Samsun Evde kal ve Panik yok tedbir al, Türkiye evde kal" çağrısında bulundu. - SAMSUN

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:04 Kaynak: İHA

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