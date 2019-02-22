Hastane Personelinden Örnek Davranış

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli, yardıma muhtaç çocuklar için kıyafet ve oyuncak toplayarak Hayat Ağacı Derneği'ne verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli, yardıma muhtaç çocuklar için kıyafet ve oyuncak toplayarak Hayat Ağacı Derneği'ne verdi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, personellerden Hülya Güney, Meltem Titiz, Selda Karabulut ve Kübra Yıldırım, yardıma muhtaç çocuklar için oyuncak, kıyafet ve bez gibi birçok malzeme topladı.



Toplanan malzemeler Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve personelle birlikte Hayat Ağacı Derneği sorumlularına teslim edildi.



Doğan, hastane personeline bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Kendi aralarında topladıkları kıyafet, bebek bezi ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemiz bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne verdiler. Bunlar inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşır." ifadelerini kullandı.

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