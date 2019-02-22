Son Dakika Haberleri: Hastane Personelinden Örnek Davranış

Hastane Personelinden Örnek Davranış

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli, yardıma muhtaç çocuklar için kıyafet ve oyuncak toplayarak Hayat Ağacı Derneği'ne verdi.

Hastane Personelinden Örnek Davranış, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli, yardıma muhtaç çocuklar için kıyafet ve oyuncak toplayarak Hayat Ağacı Derneği'ne verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, personellerden Hülya Güney, Meltem Titiz, Selda Karabulut ve Kübra Yıldırım, yardıma muhtaç çocuklar için oyuncak, kıyafet ve bez gibi birçok malzeme topladı.

Toplanan malzemeler Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve personelle birlikte Hayat Ağacı Derneği sorumlularına teslim edildi.

Doğan, hastane personeline bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Kendi aralarında topladıkları kıyafet, bebek bezi ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemiz bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne verdiler. Bunlar inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir

Belediye Başkan Adayı, Vaatlerini Noterden Tasdikletti: Yapmazsam İstifa Ederim Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastane Personelinden Örnek Davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]