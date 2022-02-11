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Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı

11.02.2022 15:49
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrasında yaralanan yakınlarını hastaneye getiren 3 şahıs, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek 5 hastane çalışanını feci şekilde darp etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrasında yaralanan yakınlarını hastaneye getiren 3 şahıs, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek 5 hastane çalışanını feci şekilde darp etti. Olayın ardından gözaltına altına alınan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, 8 Şubat Salı günü gece saat 23.40 civarında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K., B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 3 şahıs, gece saatlerinde trafik kazasında yaralanan bir yakınlarını hastaneye getirdi. Acil servis görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, tetkiklerin neticesinin beklenmesi için müşahede alanında bekletildi. Bu sırada görevli doktor ve hemşireler, durumu ağır olarak hastaneye getirilen başka bir hastaya müdahale edebilmek için müşahede odasından ayrıldı. Kendi hastalarıyla ilgilenilmediğini düşünen K.K. ve B.K. isimli şahıslar, hastane personeline tepki gösterdi. Hastane personelinin durumu açıklamasına rağmen öfkeleri dinmeyen 2 şahıs, tartıştıkları personele saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda hemşire İhsan Yeşil, hemşire Yusuf Ökçün, hemşire Cansel Günay, sekreter Efkan Çiftçi ve güvenlik Atilla Özgür feci şekilde darp edildi. Bu sırada müşahede içinde tedavi olan hastalar da büyük korku yaşadı.

Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

Olay sırasında beyaz kod verilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen polis ekipleri, 2 saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Saldırıya uğrayan hastane personeli ise darp raporu alarak saldırgan şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı
Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı

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Kocaeli, Hastane, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastane personeline dehşeti yaşatan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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