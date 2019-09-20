Hastane personeline ilk yardım eğitimi
36 dakika önce
Kırklareli'ye bağlı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde, hastane personeline alanında uzman kişilerce ilk yardım eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
Kırklareli'ye bağlı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde, hastane personeline alanında uzman kişilerce ilk yardım eğitimi verildi.
Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde hastane personeline ilk yardım eğitimi düzenlendi. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli paramedik Şefika Erkmen Muslu, hastane personeline ilk yardımda yapılması gerekenleri model üzerinde göstererek eğitim verdi. - KIRKLARELİ
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor! Son Dakika: Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız Mahkeme başkanı, minik Leyla'nın babasına patladı: Çok ciddiyetsiz bir adamsın