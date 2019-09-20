Son Dakika Haberleri: Hastane personeline ilk yardım eğitimi
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Hastane personeline ilk yardım eğitimi

36 dakika önce

Kırklareli'ye bağlı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde, hastane personeline alanında uzman kişilerce ilk yardım eğitimi verildi.

Hastane personeline ilk yardım eğitimi, System.String[]

Kırklareli'ye bağlı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde, hastane personeline alanında uzman kişilerce ilk yardım eğitimi verildi.


Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde hastane personeline ilk yardım eğitimi düzenlendi. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli paramedik Şefika Erkmen Muslu, hastane personeline ilk yardımda yapılması gerekenleri model üzerinde göstererek eğitim verdi. - KIRKLARELİ

Devlet Hastanesi, Pınarhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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