Hastane Personeline İşaret Dili Kursu
1 saat önce
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 11 personele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İşaret Dili Kursu verildiği bildirildi.
Kütahya Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 11 personele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İşaret Dili Kursu verildiği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında İşaret Dili Eğitimi verilmesine yönelik iş birliği protokolü kapsamında Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 11 personele İşaret dili eğitimi verildi.
Kursu başarı ile bitiren personele Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Ahmet Özçelik
ve Erdal Saruhan ile Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cemile Uyar'ın katıldığı bir program ile belgeleri teslim edildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
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