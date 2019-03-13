Son Dakika Haberleri: Hastane Personeline İşaret Dili Kursu

Hastane Personeline İşaret Dili Kursu

1 saat önce

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 11 personele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İşaret Dili Kursu verildiği bildirildi.

Hastane Personeline İşaret Dili Kursu, System.String[]
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 11 personele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İşaret Dili Kursu verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında İşaret Dili Eğitimi verilmesine yönelik iş birliği protokolü kapsamında Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 11 personele İşaret dili eğitimi verildi.

Kursu başarı ile bitiren personele Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Ahmet Özçelik ve Erdal Saruhan ile Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cemile Uyar'ın katıldığı bir program ile belgeleri teslim edildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Evliya Çelebi, Güncel
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