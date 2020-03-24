Hastane polikliniklerinde yoğunluk kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Hastane polikliniklerinde yoğunluk kalmadı - Son Dakika

Hastane polikliniklerinde yoğunluk kalmadı

6 saat önce

Hastane polikliniklerinde yoğunluk kalmadı Tokat'ta korona virüs önlemleri etkili olurken, hastanelerin acil ve polikliniklerinde yoğunluktan eser kalmadı.

Hastane polikliniklerinde yoğunluk kalmadı

TOKAT - Tokat'ta korona virüs önlemleri etkili olurken, hastanelerin acil ve polikliniklerinde yoğunluktan eser kalmadı.

Türkiye'de korona virüsü vakalarını görülmesi ile birlikte önlemler artırılırken, Tokat'ta da 'evde kal' çağrılarına vatandaşların birçoğunun uyduğu görüldü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedbirler kapsamında güvenlik personeli önlem aldı. Muayeneye gelenlerin ateşi ölçülerek eline dezenfektan sıkıldı. Poliklinikler önünde ise alışılmış olan görüntülerden eser kalmadı. Koridorlar ve hastaların beklediği alanlar boş kaldı. Muayeneye gelen hastalar sıra beklemede tedavi olabildi. Acil serviste de yoğunluğun tamamen düştüğü gözlemlendi.

Hastaneye başvuruda yüzde 70 düşüş oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Serhat Karaman, halkın Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda çok fazla ihtiyaç duymadıkça hastaneye başvurmadığını söyledi. Hastaneye başvuru oranında yaklaşık olarak yüzde 70'e yakın oranda düşüş olduğunu belirten Karaman, "Bu gelişmeyi oldukça olumlu olarak görüyoruz. Hastane olarak gerekli önlemlerimizi aldık. Güncel bilgiler doğrultusunda bu önlemlerimiz de yeniliyoruz. Hastane girişlerinde bizler dahil ateşimiz kontrol ediliyor. Ateşi yüksek olanlar olası vaka polikliniğine yönlendiriliyor" dedi. Karaman, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, "Gerek duymadıkça dışarıya çıkmayalım. İnşallah bu sıkıntıyı ülke olarak kısa sürede atlatacağız" diye konuştu.

Hastane polikliniklerinde yoğunluk kalmadı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:09 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi         
14:54
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir         
14:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 03:56:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastane polikliniklerinde yoğunluk kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]