Son Dakika Haberleri: Hastane Polisine 'Hırsızlık Var' Deyip, Sürpriz Yaptılar

Hastane Polisine 'Hırsızlık Var' Deyip, Sürpriz Yaptılar

1 saat önce

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden hastane polisleri sürpriz kutlama ile karşılaştı.

Hastane Polisine 'Hırsızlık Var' Deyip, Sürpriz Yaptılar, System.String[]
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden hastane polisleri sürpriz kutlama ile karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümünde Ankara'da coşkuyla kutlanan Polis Haftası, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farklı bir şekilde kutlandı. Mesai başlangıcının ilk saatlerinde başhekimlik katında hırsızlık olduğu ihbarını alan hastane polisleri olay yerine koştu. Hırsızın yakalandığını ve başhekimlik odasında olduğunu öğrenen polisler, kaçmaması için gerekli tedbiri aldıktan sonra başhekimlik odasına girdiklerinde tatlı bir sürprizle karşılaştılar. Alkış, tebessüm ve çiçeklerle karşılanan polisler, bu sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadılar. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı anısına hastane yönetimi tarafından hazırlanan pastayı da kesen polisler, hastane yönetimine teşekkür ettiler.

Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Nevruz Erez, Dr. Öğretim Üyesi Mesut Koçak, Op. Dr. Mustafa Yordam, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Uslu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay Tanrıöver ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Dilek Gökçek ile birlikte hazırladıkları kutlamada konuşan Başhekim Vekili Op. Dr. Mustafa Alimoğulları, 7-14 Nisan Polis Haftası dolayısıyla hastane polislerinin gününü kutladı. Alimoğulları, "Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren, büyük bir özveriyle çalışan tüm emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümünü sizin vasıtanızla kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
Keçiören, Ankara, Güncel
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