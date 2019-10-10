Hastane projeleri, TRAKYAKA'dan destek almaya hak kazandı

Tekirdağ halkına bilimsel bilgi ve veriler ile daha kaliteli hizmet sunabilmek için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi tarafından hazırlanan projeler Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) Teknik Destek almaya hak kazandı.



Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sağlıklı Gelecekler İçin Ebe Eğitici Eğitimi", Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından hazırlanan 'Tekirdağ'ın İncisinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi İçin Eğiticinin Eğitimi' isimli projelerin sözleşmeleri Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr Cengiz Becerir ve Dt. Halim Doğrusöz'ün katılımlarıyla imzalandı.



Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Sağlıklı Gelecekler İçin Ebe Eğitici Eğitimi' adlı projemiz Anne dostu ve Gebe okullarımızın gelişimi için Ebelerimizin becerilerin geliştirilmesi yeni tekniklerin öğrenilmesi amacıyla uzman eğitimcilerden toplam 70 saatlik iki gruptan oluşacak şekilde eğitim alınması planlanmıştır. Eğitime sağlık tesislerimizden 26 ebe katılacaktır. 'Tekirdağ'ın İncisinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi İçin Eğiticinin Eğitimi' adlı projemiz Personelimizin Mesleki gelişimleri, yetişkin eğitimine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitici eğitimi olması sebebiyle hastanede eğitim veren Diş Hekimlerimiz ve Sağlık çalışanı personellerimize toplam 42 saatlik iki gruptan oluşacak şekilde altı günlük eğitim alınması planlanmıştır" denildi.



İmza töreni sonrası, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, iki eğitiminde kurum için hayırlı olmasını, desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansına teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ