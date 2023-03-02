Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu

02.03.2023 12:13
Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu

ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, hastane randevusu için Kahta ilçesine giden aile, köyde yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu.

ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, hastane randevusu için Kahta ilçesine giden aile, köyde yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu.

Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Ahmet Özen (63), hastaneye götüreceği eşi Remziye Özen (59) ile depremden bir gün önce Kahta ilçesinde yaşayan çocuklarının yanına gitti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde köylerindeki 2 katlı evleri tamamen yıkılan Özen ailesi, enkazda kalmaktan kurtuldu.

Ahmet Özen, AA muhabirine şu anda çocuklarıyla Kahta ilçesindeki çadır kentte yaşadıklarını söyledi.

Eşinin kalp hastası olduğunu ifade eden Özen, "Yarpuzlu köyünde oturuyoruz ama eşimi hastaneye götürmek için Kahta ilçesinde çocukların yanına gelmiştik. Çocuklar Kahta'da tekstilde çalışıyordu. O gün deprem oldu, köyde ev yerle bir oldu. Burada kaldığımız ev de hasarlı, giremiyoruz." dedi.

"Ben kalp hastasıydım, doktor için ilçeye geldik"

Çok sayıda tanıdıklarını depremde kaybettiklerini belirten Özen, "Köyde kapı komşularımızdan 11 kişi öldü, 2 kişi halen hastanede tedavi görüyor. Evimiz yerle bir oldu. Orada olmuş olsaydık biz de enkazın altında kalırdık. Eşimin hasta olması çok şükür bizi kurtardı." diye konuştu.

Remziye Özen de yaşananlara çok üzüldüğünü anlatarak, "Ben kalp hastasıydım, eşimle doktor için ilçeye geldik. Köyde kalsaydık biz de enkazın altında kalırdık. Evimiz, 2 katlıydı, her şey yerle bir oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu ÖSYM'den depremin vurduğu 4 il için yeni karar! Adaylar bu sınavlara farklı illerde girecek ÖSYM'den depremin vurduğu 4 il için yeni karar! Adaylar bu sınavlara farklı illerde girecek Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:02 Marmara Gölü kurudu, göçmen kuşlar rotayı Sülüklü Göl'e çevirdi
12:22 20 kişiye mezar olan binanın fen işleri sorumlusu, Tacikistan'a kaçarken yakalandı
12:24 İsmi Galatasaray'la anılan Talisca, Al Nassr ile nikah tazeliyor
12:12 Bursa'da 3 aylık bebek, yatağında ölü olarak bulundu
12:06 ÖSYM'den depremin vurduğu 4 il için yeni karar! Adaylar bu sınavlara farklı illerde girecek
12:08 İmamoğlu canlı yayında Bakan Soylu'nun çök-kapan-tutun hareketini taklit etti
12:00 Dünya Kupası'nı kazanan Messi'den Arjantinli takım arkadaşlarına 175 bin sterlinlik hediye
11:42 AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk yorum: Keşke böyle ağır ve acılı bir günde yapılmasaydı
11:41 Yardım merkezindeki görevliden depremzede kadına büyük ayıp: Su istedim, bana 'Yüzüğünü sat' diyor
11:18 Yunanistan'da 42 kişiye mezar olan tren kazası sonrası, halk sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2023 13:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement