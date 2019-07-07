Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü ortaya çıktı
1 saat önce
Antalya'da kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:43 Kaynak: İHA
'da kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın öldüğü, hastanenin randevuya gelmediğini ayrı yaşadığı eşine bildirmesiyle ortaya çıktı.
Olay, Kepez
ilçesi Habipler
Mahallesi 5714. Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yalnız yaşayan 2 çocuk babası Dursun Kayan (55), kontrol için hastaneden randevu aldı. Kanser hastası olduğu öğrenilen Kayan randevuya gitmeyince hastane yetkilileri durumu eşine bildirdi. Eve gelen kadın, salonun penceresinden içeriye bakınca eşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kayan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edilen Kayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Tatil için gittiği otelde barmeni öldürdü
Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu
Çanakkale Boğazı'nda devasa vatoz görüntülendi
Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü