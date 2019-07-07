Son Dakika Haberleri: Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü ortaya çıktı

1 saat önce

Antalya'da kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü ortaya çıktı, System.String[]
Antalya'da kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın öldüğü, hastanenin randevuya gelmediğini ayrı yaşadığı eşine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5714. Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yalnız yaşayan 2 çocuk babası Dursun Kayan (55), kontrol için hastaneden randevu aldı. Kanser hastası olduğu öğrenilen Kayan randevuya gitmeyince hastane yetkilileri durumu eşine bildirdi. Eve gelen kadın, salonun penceresinden içeriye bakınca eşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kayan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edilen Kayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:43 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tatil için gittiği otelde barmeni öldürdü Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu Çanakkale Boğazı'nda devasa vatoz görüntülendi Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]