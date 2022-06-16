HASTANE SINIFI ÖĞRENCİLERİNE ANLAMLI KARNE VE MEZUNİYET TÖRENİ

BU HAFTA son bulacak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için İstanbul'daki ilk karne töreni, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Hastane Sınıfı öğrencileri için düzenlendi. Kistik Fibrosiz, kanser gibi hastalıkları nedeniyle hastanede eğitim alan 31 öğrenci bugün karne aldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Hastane Sınıfı Karne ve Mezuniyet Töreni düzenlendi. Karne alacak hastane sınıfı öğrencileri ve aileleri öğle saatlerinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi konferans salonunda yerlerini aldı. Tedavi gördükleri hastanede karne alacak öğrenciler için düzenlenen tören koro gösterisi ile başladı. Sinevizyon gösterimi ile devam eden programda toplamda 31 öğrenci karne aldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hakan Gündüz katıldı. Karne alan öğrencilere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hediye verdi. 8 öğrenciyse mezun oldu, sahnede mezuniyet kepi attı.

"İSTANBUL'DA 14 HASTANEDE BİN 19 YAVRUMUZA EĞİTİM VERİLDİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün karne ve mezuniyetle ilgili İstanbulumuzun en anlamlı, en özel törenine katılmaktan büyük onur duyuyorum. İstanbul'daki karne törenin ilki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. 2017'den itibaren İstanbul'da 14 hastanede İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde böyle bir projeyle bin 19 yavrumuza eğitim verildi. Evlerimizde tedavi süreci devam eden 810 öğrencimiz bin 450 öğretmenimiz ile birlikte eğitimlerinden geri bırakmıyoruz" dedi.

"UZUN SÜRE HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN BU EĞİTİMİ SON DERECE ÖNEMLİ"Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz "Hastanemizde bulunan hastane sınıfındaki öğrencilerimizin karne törenini yaptık. Türkiye'de ilk kez bir hastane sınıfının mezuniyet törenini yaptık. İlkokul, ortaokul ve lisede tam 31 tane öğrencimiz eğitim görmekte. Bu sayı günden güne değişiklik gösterebiliyor. Bazen tedavisini tamamlayan çocuklarımız evine geçebiliyor, evinde durumu kötüleşmiş bazı çocuklarımız tekrar hastaneye gelebiliyor. Hastanede bulundukları süre içerisinde okullarında gördükleri eğitimi burada da alıyorlar.2 sınıf öğretmeni 7 branş öğretmeni burada öğrencilere destek veriyor. Uzun süre hastanede yatan çocukların bu eğitimi son derece önemli" diye konuştu.

"MATEMATİĞİ ÇOK SEVİYOR, DOKTOR OLMAK İSTİYOR"İlk defa karne alacağını dile getiren 7 yaşındaki Fatma Ebrar "Güzel hissediyorum. Biraz heyecanlıyım. Hayat bilgisi matematik gibi dersleri aldım. Matematik en sevdiğim ders oldu" dedi. Yakını Halime Yılmaz "Kistik Fibroz hastası olduğu için uzaktan eğitim aldı. Genelde hastanede olduğumuz için okula gidemedi. Ebrar çok başarılı olduğu için okuma yazmayı da çözdü. Matematiği çok seviyor. Burada yattığı sürede de burada eğitim gördü. Doktor olmak istiyor" dedi.

Görüntü dökümü------------------------Gelenlerden detaylar -Fatma Ebrar ile röportaj -Halime Yılmaz ile röportaj-Başhekim Prof.Dr. Hakan Gündüz'ün kürsü konuşması-Vali Ali Yerlikaya'nın kürsü konuşması-Koro gösterisi-Öğrencinin solo müzik gösterisi-Öğrencilerin karne alması -Kep atmaları -Genel ve detaylar