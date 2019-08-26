Son Dakika Haberleri: 'Hastane Taksi' projesi büyük ilgi görüyor
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'Hastane Taksi' projesi büyük ilgi görüyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Hastane Taksi' projesi takdir topluyor.

'Hastane Taksi' projesi büyük ilgi görüyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Hastane Taksi' projesi takdir topluyor.


Gölbaşı Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz 'Hastane Taksi" projesi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Proje kapsamında, hastanede taburcu olan ve araçları bulunmayan hastalar, talepleri doğrultusunda Gölbaşı Belediyesine ait taksiyle ücretsiz olarak evlerine bırakılıyor.


Sosyal belediyecilik hizmetlerini benimsediklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Sosyal belediye insan haklarının güvencesidir. İlçemizde vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birinin de hastanede tedavi gördükten sonra aracı olmayanların zorluk çektiğini tespit ettik. Belediyemiz bünyesindeki bir aracı hastane taksi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Daha sonra Gölbaşılı esnaflarımız kendi aralarında para toplayarak bir araç alıp hastane taksi olarak kullanılması için belediyemize hibe etti. Duyarlı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımızın topladıkları para ile alıp hibe ettikleri araçla beraber 'Hastane Taksi' sayımız ikiye yükseldi. Üç aylık bir süreçte projemizden 500 civarında vatandaşımız faydalandı. 24 saat hizmet veren hastane taksimizden özellikle yatarak tedavi görmüş hastalarımız, engelliler, yaşlılar ve öğrenci kardeşlerimiz faydalanabilir" diye konuştu.


'Hastane Taksi' projesinden yararlanan vatandaşlardan Ayşe Karaman'da engelli oğlunu hastanede tedavi ettirdikten sonra Gölbaşı Belediyesine ait ücretsiz 'Hastane Taksi' ile eve bırakıldığını, yapılan bu hizmetten dolayı Başkan Yıldırım'a teşekkür ettiğini belirtti. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
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