Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2)
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GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına...
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:15 Kaynak: DHA
GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden hastane müdürü M.G., acil servis sorumlusu L.A., personel şube müdürü Ş.T., bilgi işlem personeli N.Y. ve güvenlik amiri C.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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