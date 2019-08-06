Son Dakika Haberleri: Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2)
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Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2)

19 dakika önce

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına...

Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2), System.String[]

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden hastane müdürü M.G., acil servis sorumlusu L.A., personel şube müdürü Ş.T., bilgi işlem personeli N.Y. ve güvenlik amiri C.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:15 Kaynak: DHA
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