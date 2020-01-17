Hastane tuvaletinde cesedi bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hastane tuvaletinde cesedi bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı - Son Dakika Spor

Hastane tuvaletinde cesedi bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi ile anneannesi tutuklandı.

Hastane tuvaletinde cesedi bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi ile anneannesi tutuklandı.

Torbalı Devlet Hastanesi'nde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi Ayşe K'nin ardından anneanne Nebiye K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hastanenin kadınlar tuvaletinde iki gün önce yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuş, tuvalette doğum yaptığı belirlenen Ayşe K, gözaltına alınmıştı.

Torbalı, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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