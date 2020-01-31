Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu - Son Dakika

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

6 saat önce

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulunduTEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, sevgilisinden hamile kalan üniversitesi öğrencisi İ.A.'nın (21), hastane tuvaletinde doğurup bıraktığı bebek, ölü bulundu.

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, sevgilisinden hamile kalan üniversitesi öğrencisi İ.A.'nın (21), hastane tuvaletinde doğurup bıraktığı bebek, ölü bulundu. Gözaltına alınan anne, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kapaklı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karın ağrısı şikayeti bulunan 7 aylık hamile İ. A., gittiği hastanede sıra beklerken, ağrıları artınca tuvalete girdi. Tuvalette doğum yapan İ.A., bebeği orada bırakıp kayıplara karıştı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi üzerine hastane yetkilileri yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyip, durumu polise bildirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği bırakıp kaçan kişinin İ.A. olduğunu belirleyerek, evinde gözaltına aldı. İzmir'de bir üniversitede öğrenci olduğu belirtilen İ.A.?nın ilk ifadesinde sevgilisinden hamile kaldığını ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptığını anlattığı öğrenildi. İ.A., hastaneye yatırılarak polis gözetiminde tedaviye alındı.

Öte yandan, bebeğin ölü mü doğduğu ya da tuvalete atıldıktan sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı
Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]