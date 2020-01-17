Hastane tuvaletinde ölü bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastane tuvaletinde ölü bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika

Hastane tuvaletinde ölü bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde ölü olarak bulunan yeni doğmuş kız bebeğinin annesi ve anneannesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hastane tuvaletinde ölü bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde ölü olarak bulunan yeni doğmuş kız bebeğinin annesi ve anneannesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 gün önce Torbalı Devlet Hastanesi kadınlar tuvaletinde meydana geldi. Temizlik görevlileri hastanenin kadınlar tuvaletinde ölü bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve yeni doğmuş olduğu belirlendi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ANNESİ VE ANNEANNESİ TUTUKLANDI

Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemenin ardından bebeği dünyaya getiren şahsın 19 yaşındaki Ayşe K. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ayşe K.'nin ardından anneanne Nebiye K.'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan bebeğin ölü mü doğduğu yoksa dünyaya geldikten sonra mı hayatını kaybettiği, otopsi raporunun ardından kesinlik kazanacak.

(İHA)

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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