Son Dakika Haberleri: Hastane Tuvaletinden Musluk Çalarken Yakalandı

Hastane Tuvaletinden Musluk Çalarken Yakalandı

1 saat önce

ANTALYA'da hasta gibi davranarak girdiği hastanenin tuvaletinden musluk çalan Y.T., polis tarafından yakalandı.

Hastane Tuvaletinden Musluk Çalarken Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da hasta gibi davranarak girdiği hastanenin tuvaletinden musluk çalan Y.T., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta gibi davranarak hastanenin tuvaletler kısmına giren Y.T., burada muslukları sökmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.T.'yi suçüstü yakaladı. Sökülen musluklar hastane yetkililerine teslim edilirken gözaltına alınan Y.T., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Polis, Antalya, Güncel
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