Hastane Tuvaletinden Musluk Çalarken Yakalandı
1 saat önce
ANTALYA'da hasta gibi davranarak girdiği hastanenin tuvaletinden musluk çalan Y.T., polis tarafından yakalandı.
ANTALYA'da hasta gibi davranarak girdiği hastanenin tuvaletinden musluk çalan Y.T., polis tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez
ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan Kepez Devlet Hastanesi
'nde meydana geldi. Hasta gibi davranarak hastanenin tuvaletler kısmına giren Y.T., burada muslukları sökmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Y.T.'yi suçüstü yakaladı. Sökülen musluklar hastane yetkililerine teslim edilirken gözaltına alınan Y.T., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:11 Kaynak: DHA
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