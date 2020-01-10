Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı - Son Dakika

Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te özel bir eğitim kurumu ile özel bir hastanede meydana gelen üç farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te özel bir eğitim kurumu ile özel bir hastanede meydana gelen üç farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Şahsın girdiği yerlerdeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hastane ile iki ayrı özel eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı belirlen şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde 4 - 8 Ocak tarihinde özel eğitim kurumu ile özel hastaneden, 7 Ocak tarihinde ise Şehitkamil ilçesindeki bir başka özel eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, iş yerlerindeki güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. İş yerlerindeki güvenlik kameralarında şahsın özel eğitim merkezindeki yönetici odasına girip çekmeceleri karıştırması ve odadaki tespih koleksiyonunu çalması, aynı kişinin bir hastanedeki asansör kartını alarak hastaneden hırsızlık yapması da anbean kaydedildi. Şahsın, bir başka eğitim kurumuna girmesi ve çaldığı eşyalarla tekrar dışarı çıkması da dikkat çekti.


Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs ekiplerin çalışması tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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