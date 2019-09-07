Hastane ve sosyal tesislere giden yolda asfalt çalışması

Kütahya'nın Emet ilçesinde, hastane ve sosyal tesislere giden karayolunun asfaltlama çalışmalarının başladığı bildirildi.



Emet Belediyesi ve karayolları ekipleri tarafından başlatılan çalışmanın kısa sürede biteceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Halkımızın rahat etmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hastane yolumuza ve sosyal tesislerimize giden yolun karayolu olması vatandaşlarımız tarafından eleştirilen bir konuydu. Göreve geldiğimizde bu yolun asfaltlanmasını planlamıştık. Şuan asfalt çalışmaları başladı ve kısa sürede tamamlanacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA