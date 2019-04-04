Hastane Yangını
7 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, devlet hastanesinin onkolojinin bölümü binasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, devlet hastanesinin onkolojinin bölümü binasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre. Kocaeli Devlet Hastanesi
Onkoloji Bölümünün yangın merdivenin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:20 Kaynak: AA
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