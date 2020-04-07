Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi - Son Dakika

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Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlanan kargo terminallerinin bulunduğu bölgede son durum görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı.
Erdoğan'ın açıklaması ardından Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlana bölgelerde hazırlık çalışmaları başladı. Kargo terminallerinin bulunduğu bölgede yaşanan hareketlilik kameralara da yansıdı. Havalimanında park halinde bulunan uçaklar ve uçakların iniş kalkışlarının ise devam ettiği görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:34 Kaynak: İHA
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