Son Dakika Haberleri: Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme
Son Dakika Güncel Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme

Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme

1 saat önce

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesi Devlet Hastanesi'nde personele dağıtılan yemekten kertenkele çıktığı iddia edildi.

Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme, System.String[]

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesi Devlet Hastanesi'nde personele dağıtılan yemekten kertenkele çıktığı iddia edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili işlem başlatıldığını, ilgililer hakkında gerekli cezanın uygulanacağını açıkladı.

Karakeçili Devlet Hastanesi yemekhanesinde dün öğlen personel, içinde şehriye pilavı da bulunan menüden yedi. Çalışanların birisinin şehriye pilavı tabağından kertenkele çıktığı iddia edildi. Sağlık çalışanları, durumu hastane yönetimine ve bağlı bulundukları sendikaya bildirdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Murat Buluç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yemekhane hijyeni, yemek listesi ve yemekhanedeki ayrımcılık ile uğraşırken, son noktayı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde yemeğin içinden çıkan yarı pişmiş kertenkele koydu. Sağlık çalışanları ve hastalarımız, insani koşullarda yemek yemeyi hak ediyor" dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında çıkan Karakeçili ilçe hastanemizde yemek servisi sırasında tespit edilen uygunsuz yemek konusu ile ilgili çıkan haberlere istinaden, İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu hakkında işlemler başlatılmış olup, ilgililer hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İncelemeler sonunda ilgili yemek firmasına para cezası uygulanacağı belirtildi.


İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Karakeçili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:26 Kaynak: DHA
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