Son Dakika Haberleri: Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
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Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi

10 dakika önce

KONYA Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi, System.String[]
KONYA Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle  yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre öğle yemeğinde çıkan makarna, köfte ve kadayıf tatlısından yiyen 2 bin 500 kişiden, aralarında çoğunluğu hastane personeli olan 35 kişi, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. 35 kişi hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Zehirlendiklerinden şüphelenilen 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin de, inceleme yapmak üzere yemeklerden numune aldığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
Selçuklu, Devlet Hastanesi, Konya, Güncel
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