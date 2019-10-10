Son Dakika Haberleri: Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası
Son Dakika Güncel Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası

Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası

1 saat önce

Kırıkkale'nin Karakeçili Devlet Hastanesinde yemeğin içinden 'kertenkele' çıktığı iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası, System.String[]

Kırıkkale'nin Karakeçili Devlet Hastanesinde yemeğin içinden 'kertenkele' çıktığı iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2019 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında çıkan Karakeçili İlçe Hastanemizde yemek servisi sırasında tespit edilen uygunsuz yemek konusu ile ilgili çıkan haberlere istinaden, İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu hakkında işlemler başlatılmış olup, ilgililer hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" denildi. - KIRIKKALE

İl Sağlık Müdürlüğü, Karakeçili, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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