Son Dakika Haberleri: Hastane yemekhanesinde eğlence düzenlendiği iddiası
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Hastane yemekhanesinde eğlence düzenlendiği iddiası

57 dakika önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde düzenlendiği iddia edilen müzikli eğlenceyle ilgili soruşturma açıldı.

Hastane yemekhanesinde eğlence düzenlendiği iddiası, System.String[]

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde düzenlendiği iddia edilen müzikli eğlenceyle ilgili soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin yemekhanesinde öğle arasında "Urfa sıra gecesi" tarzı eğlence düzenlendiği, hastane personelinin de dans ettiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Valilik harekete geçti.

Yapılan inceleme sonrası konuyla ilgi idari soruşturma başlatıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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