Hastane yerine bayram ziyaretine gidenler 112 hattını kilitledi - Son Dakika

Hastane yerine bayram ziyaretine gidenler 112 hattını kilitledi
Van'da 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin isteyen ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyaretine gidenler 112 hattını kilitledi.
Van'da 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin isteyen ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyaretine gidenler 112 hattını kilitledi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Bu amaçla yoğun bir şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızdan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumdadır. Bundan dolayı merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır. Bu hayati önem arz eden konuda asılsız ihbarlarda bulunan ve bu sistemi kötüye kullanan vatandaşlarımızı uyarıyor, daha duyarlı davranıp başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını gasp etmemelerinin insani bir tutum olduğunu belirtiriz" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:14 Kaynak: İHA
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