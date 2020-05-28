Hastane yolunda feci kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Hastane yolunda feci kaza: 5 yaralı

Arı sokan arkadaşını hastaneye yetiştirirken hastanelik oldular

ZONGULDAK - Zonguldak'ta arıcılıkla uğraşan vatandaşlar arı sokan şahsı hastaneye yetiştirirken sapça tüneli mevkinde kaza yaptı. Kazada 1 ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'ta arıcılıkla uğraşırken arkadaşını arı sokan gençler hastaneye gitmek için yola çıktı. Ali Şükrü Akçağır idaresindeki 67 AK 012 plakalı aracın sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan istinat duvarı ve direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde olan araç sürücüsü Ali Şükrü Akçağır, Hamza Ekşi, Mehmet Ayil, Sayed Sharif Jaffar ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu ekiplere haber vermesiyle olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içinde sıkışan yaralıları çıkartarak hastanelere gönderildi.