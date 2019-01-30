Son Dakika Haberleri: Hastane Yolunda Hummalı Çalışma

Hastane Yolunda Hummalı Çalışma

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Şehir Hastanesi'nin etrafında başlattığı çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

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Alt yapının ardından kavşak düzenlemesi, bordür döşeme ve zemin iyileştirme çalışmalarının yapıldığı mevcut alana 42 kilometrelik asfalt uygulaması yapılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Hastanesi çevresinde bulunan yolda başlattığı düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut yolda kavşak düzenlemesi, bordür döşeme, zemin iyileştirme ve asfalt serimine başlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yaklaşık 42 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığını belirterek," Mevcut alanda sıfırdan çalışma gerekiyordu. Bu anlamda ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma yürüttürüldü. Alt yapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerimiz tarafından zemin iyileştirme ve asfalt uygulamasını başlandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına hummalı bir şekilde asfalt serimimiz hızla devam ediyor. Mevsim şartları el verdiği ölçüde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:17 Kaynak: Bültenler

Şehir Hastanesi, Güncel
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