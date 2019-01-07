Son Dakika Haberleri: Hastane Yolunda Kar Engeli, Hastalar ve Personel Zor Anlar Yaşadı

Hastane Yolunda Kar Engeli, Hastalar ve Personel Zor Anlar Yaşadı

37 dakika önce

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi personeli ve hastalar, hastane yolu rampasında araçlarıyla kaldı.

Hastane Yolunda Kar Engeli, Hastalar ve Personel Zor Anlar Yaşadı, System.String[]
Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi personeli ve hastalar, hastane yolu rampasında araçlarıyla kaldı. Vatandaşlar yaya olarak hastaneye ulaşmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarılarının ardından kent merkezinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, merkez ilçe, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne çıkan rampa yol da kar nedeniyle buz tuttu. Araçları ile yolu kullanmak isteyen hastane personeli ile hastalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, rampada kalan bazı araçları iterek yardım etti. Yolu çıkamayan bazı sürücüler ise araçlarını Zonguldak-Ereğli karayolunun kenarına park etti. Karayolunda yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Zor anlar yaşayan vatandaşlar hastaneye yaya olarak giderek ulaştı. Haber verilmesinin üzerine bölgeye gelen ekipler yolda temizleme çalışmasına başladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:48:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastane Yolunda Kar Engeli, Hastalar ve Personel Zor Anlar Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]