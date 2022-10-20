Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan İdris Gündoğdu idaresindeki 52 T 0041 plakalı ticari taksi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Bulunduğu yerde sıkışan araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ayşe Tomaçin Gündoğdu ise yaralandı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Gündoğdu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastane yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.