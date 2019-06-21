Son Dakika Haberleri: Hastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

58 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki bir bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

Hastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki bir bebek öldü, 5 kişi yaralandı.
Nallıhan ilçesi yönünden gelen Ali Akdoğan yönetimindeki 34 TL 9530 plakalı otomobil, Beypazarı ilçesinin Başağaç Mahallesi'ndeki yolda kontrolden çıkıp orta refüje vurdu.
Savrulup devrilerek ters dönen otomobilden yola fırlayan 1,5 aylık Yavuz Selim Akdoğan olay yerinde can verdi.
Aynı araçtaki bebeğin babası Ali ve annesi Şermin Akdoğan'ın yanı sıra İbrahim, eşi Elif ve kızı Emine Çeliktaş ise yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Çeliktaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden bebeğin cesedi de söz konusu hastanenin morguna getirildi.
Akdoğan ve Çeliktaş ailesinin kaza öncesi çocuklarının sağlık kontrolü için aynı hastaneye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Ankara, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



The Sun Gazetesi, yasak aşk haberinde Meryem Uzerli'nin fotoğrafını kullandı Mezarlıkta 30 kaplumbağa ölüsü yan yana bulunmuştu! Nedeni belli oldu Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]