Son Dakika Haberleri: Hastane Yöneticisinin 2 Hemşireyi Taciz Ettiği İddiası

Hastane Yöneticisinin 2 Hemşireyi Taciz Ettiği İddiası

43 dakika önce

İzmir'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisinin iki hemşireyi taciz ettiği iddiaları üzerine yönetici hakkında soruşturma başlatıldı.

Hastane Yöneticisinin 2 Hemşireyi Taciz Ettiği İddiası, System.String[]
İzmir'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisinin iki hemşireyi taciz ettiği iddiaları üzerine yönetici hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane yöneticisi M.D.'nin, iki hemşireyi taciz ettiği iddia edildi. Taciz iddiaları üzerine sağlık çalışanları soluğu karakolda aldı ve söz konusu hastane yöneticisi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine M.D.'nin ifadesi alınırken, M.D.'nin hastanedeki bazı sağlık çalışanlarına mobing uyguladığı da ileri sürüldü.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında bir soruşturma başlattı. Müdürlüğün, söz konusu iddialar üzerine müfettiş talebinde bulunduğu, müfettişin önümüzdeki günlerde hastaneye gelerek konuyu araştıracağı öğrenildi.

Öte yandan M.D.'nin ise hastanedeki görevine devam ettiği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

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