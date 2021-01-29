Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi - Son Dakika

Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi

29.01.2021 14:24

Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsle mücadelede gösterilen emek ve özveriden dolayı birim ve kliniklere teşekkür belgesi takdim edildi.

Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi

ANKARA - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsle mücadelede gösterilen emek ve özveriden dolayı birim ve kliniklere teşekkür belgesi takdim edildi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda pandemi tedbirleri altında düzenlenen programda, Covid-19 ile mücadele sürecinde gösterilen emek ve özveriden dolayı birim ve kliniklere teşekkür belgesi takdim edildi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman yaptığı konuşmada, "Çalışanlarımızın her biri kendi ölçüsünde bu sıkıntılı süreçte büyük katkılar, büyük özverilerle emek sarf ettiler. Öncelikle her bir mesai arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mart 2020'den itibaren kısmen, nisan ayından itibaren de tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladıklarının altını çizen Akduman, "Çok dinamik gelişen süreçte öyle zaman oldu ki acil hasta dışında normal hasta kabul etmediğimiz, semt polikliniklerimizi kapatmak zorunda kaldığımız bir dönem yaşadık. Birçok hekimimiz ve sağlık personelimiz filyasyonda görev aldı. Hemşirelerimiz yeni yıl içinde açılan ekstra kapasiteler dolayısıyla başka kurumlarda görevlendirildiler. Her açıdan zor bir süreçten geçtik. Çalışanlarımızın her biri kendi ölçüsünde bu sıkıntılı süreçte büyük katkılar, büyük özverilerle emek sarf ettiler. Öncelikle her bir mesai arkadaşıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir döneme giriyoruz. Aslında bu dönem kasım ayından itibaren kısmi olarak bazı poliklinikleri açmamız ve sağlık kurulunun olduğu yerde MHRS'lerimizi açmamız ile birlikte başladı. Ülkemizde alınan önlemler salgının seyrinin biraz daha belirgin bir şekilde düşmesine sebep oldu. Bizler de sürecin seyri doğrultusunda yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte çok büyük emekler verdiniz. Aramızda kaybettiğimiz arkadaşlarımız da oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Birim ve klinikler adına her birimin sorumluları teşekkür belgelerini Hastane Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman'ın yanı sıra Başhekim yardımcıları Uzm. Dr. Semih Dinçer Yetiş, Uzm. Dr. Derya Yenibertiz, Uzm. Dr. Cemil Gül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek, İdari ve Mali İşler Müdürü Levent Bardak ve Müdür Yardımcısı Esener Küçük'ün elinden aldılar. Program sonunda Başhekim Akduman'a hastane yönetimi adına Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Derya Yenibertiz çiçek takdim etti. Sağlık Bakım Hizmetleri adına da Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek, Başhekim Akduman'a, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Derya Yenibertiz'e ve İdari ve Mali İşler Müdürü Levent Bardak'a çiçek takdiminde bulunduktan sonra program sona erdi.

Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi
Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi
Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi
Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hastane yönetiminden korona ile mücadele eden birimlere teşekkür belgesi - Son Dakika


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