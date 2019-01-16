Hastane Yönetiminden Örnek Davranış
44 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi yönetimi, sokak hayvanlarına sahip çıkarak örnek bir davranış sergiledi.
Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi yönetimi, sokak hayvanlarına sahip çıkarak örnek bir davranış sergiledi.
Ağır kış şartlarının yaşandığı ilçede yiyecek bulmaktan zorlanan sokak hayvanlarına Çukurca Devlet Hastanesi yönetimi sahip çıktı. Hastane yönetimi, yemekhanede artan yemekleri sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara bırakmaya başladı. Çöpe atmak yerine yiyecekleri biriktirip hayvanların geldiği noktalara bırakan hastane yönetiminin bu davranışı ilçede takdirle karşılandı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:18 Kaynak: İHA
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