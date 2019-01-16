Son Dakika Haberleri: Hastane Yönetiminden Örnek Davranış

Hastane Yönetiminden Örnek Davranış

44 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi yönetimi, sokak hayvanlarına sahip çıkarak örnek bir davranış sergiledi.

Hastane Yönetiminden Örnek Davranış, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi yönetimi, sokak hayvanlarına sahip çıkarak örnek bir davranış sergiledi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı ilçede yiyecek bulmaktan zorlanan sokak hayvanlarına Çukurca Devlet Hastanesi yönetimi sahip çıktı. Hastane yönetimi, yemekhanede artan yemekleri sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara bırakmaya başladı. Çöpe atmak yerine yiyecekleri biriktirip hayvanların geldiği noktalara bırakan hastane yönetiminin bu davranışı ilçede takdirle karşılandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Hakkari, Devlet Hastanesi, Çukurca, Güncel
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