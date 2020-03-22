Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hastanede tedavi gören yakınıyla görüştürülmediği gerekçesiyle tartıştığı 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan zanlı M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.D, Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevki sırasında şüpheli ile polis ekiplerinin koruyucu elbise, eldiven ve maske taktıkları görüldü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını olan M.D, hastasıyla görüştürülmediği gerekçesiyle 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaralamıştı.

Polis ekipleri olayın ardından şüpheli M.D'yi gözaltına almıştı.

Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:59 Kaynak: AA

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