Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

14.06.2022 14:02
Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi Ana Bina Morg önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastaneye gelen Z.D. (36), hastanede morg görevlisi olan F.Y. (41) ile alacak verecek konusunda tartıştılar.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D. adlı zanlı F.Y.'nin üzerine saldırarak yumruklamaya başladı. Kavga eden ikiliyi A.T. adlı (42) arkadaşı ayırmaya çalıştı. Z.D. üzerinde bulundurduğu tabancayla F.Y.'yi 3 yerinden ve A.T.'yi sol bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Z.D. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.D'yi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Mersin'de hastane bahçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Mersin'de hastane bahçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi
Kaynak: İHA

Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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