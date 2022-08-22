Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sevisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire Furkan Keskinoğlu , görev yaptığı yoğun bakım servisinde baygın halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Keskinoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Keskinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Keskinoğlu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

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