Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti

22.08.2022 01:02
Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti

Samsun'da görev yaptığı hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti.

Samsun'da görev yaptığı hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sevisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire Furkan Keskinoğlu, görev yaptığı yoğun bakım servisinde baygın halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Keskinoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Keskinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Keskinoğlu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 01:56:32. #1.11#
SON DAKİKA: Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement