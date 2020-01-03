Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ve K.S. (17) ayrı ayrı muayene için gittikleri hastanede karşılaşınca tartışarak, birbirlerini bıçaklayıp yaraladı.

Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ve K.S. (17) ayrı ayrı muayene için gittikleri hastanede karşılaşınca tartışarak, birbirlerini bıçaklayıp yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi Poliklinikler bölümünde meydana geldi. Daha önceden aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ö.K. ve K.S, ayrı ayrı muayene  olmak için gittikleri hastanede karşılaştı. Ö.K. ve K.S. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ö.K. ve K.S., birbirlerini bıçaklayarak, yaraladı. Ö.K. ve K.S., sedye ile aynı hastanenin acil servisine götürülerek, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
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