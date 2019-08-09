Son Dakika Haberleri: Hastanede bıçaklı saldırgan dehşeti
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Hastanede bıçaklı saldırgan dehşeti

1 saat önce

Japonya'da bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı.

Hastanede bıçaklı saldırgan dehşeti, System.String[]
Japonya'da bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı.

Japonya'nın Ehime prefektörlüğünde bulunan Shikokuchuo şehrinde bulunan bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı. En az 2 kişinin karnından yaralandığı belirtilirken, hastane çalışanlarının acil durum servisine haber verdiği aktarıldı. - TOKYO
Japonya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:25 Kaynak: İHA
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