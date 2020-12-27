Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bekçi korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bekçi korona virüsten hayatını kaybetti

27.12.2020 00:02
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bekçi korona virüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bekçi Receb Ünlü, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bekçi Receb Ünlü, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ünlü'nün yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde polis noktasında, 30 yılı aşkın süredir görev yapan bekçi Recep Ünlü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü'nün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Vali Yerlikaya paylaşımında:

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bekçi korona virüsten hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Bekçi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bekçi korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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