Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2) - Son Dakika

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Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:23 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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