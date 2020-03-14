Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2) - Son Dakika

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bayram Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:23 Kaynak: DHA
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