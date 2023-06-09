Hastanede çalışan hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Hastanede çalışan hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor

Hastanede çalışan hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor

09.06.2023 14:04

Bir hastanede çalışan hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Hemşirenin doktor sevgilisi serbest bırakılırken, hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi tutuklandı. Şüphelilerin telefonları incelenirken, hemşirenin kan örneği Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiri altında atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak ve soruşturmanın seyri bu yönde ilerleyecek.

Kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinde ''O sırada içerdeydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu kez adli kontrol ile salıverildi.

'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI

Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Özkan, 'tehdit ve şantaj' suçlaması ile tutuklandı. Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ANKARA ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan olayın yaşandığı rezidansta keşif yapıldı. Daha sonra Saliha hemşirenin evi ve otomobili ile doktor T.C.'nin villasında arama yapıldı. Saliha hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı. Saliha hemşireden alınan kan örneği ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
2 gencin cansız bedeni denizde yan yana bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu 2 gencin cansız bedeni denizde yan yana bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adli Tıp, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede çalışan hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Çernobil'den bu yana en büyük felaket! Ukrayna baraj patlaması sonrası yaşanan selde 5 kişinin öldüğünü açıkladı
13:09 Dumanların taşıdığı hava kirliliği NewYork'ta hayatı durma noktasına getirdi! Kenti terk eden halk, evlerini acil satılığa çıkardı
13:05 Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar
13:07 Herkes bu iddiayı dillendiriyor! Ali Koç'tan derbide yanına oturan Fatih Terim'e bomba soru
13:03 Herkes bu iddiayı konuşuyor! Ali Koç'tan derbide yanına oturan Fatih Terim'e bomba soru
12:52 "Gelinim Olur musun" yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle dünyaevine giriyor
12:48 "Gelinim Olur musun" yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle evleniyor
12:48 Yerel seçimlerde ortak karar alacaklar mı? İYİ Parti'nin CHP'den "Büyükşehir" talebi var
12:44 Yerel seçimde işbirliği yapacaklar mı? İYİ Parti'nin CHP'den "Büyükşehir" talebi var
12:17 İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sadece sahadakiler, Süper Lig'in toplamından daha değerli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 14:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hastanede çalışan hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement