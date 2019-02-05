Hastanede Cihaz Kullanımı Eğitimi
1 saat önce
Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde personele uygulamalı "Tıbbi Cihaz ve Dayanıklı Taşınır Cihaz" eğitimleri verildi.
Kırklareli Pınarhisar
Devlet Hastanesinde personele uygulamalı "Tıbbi Cihaz ve Dayanıklı Taşınır Cihaz" eğitimleri verildi.
Pınarhisar Devlet Hastanesinde, insandan kaynaklanan hataları ortadan kaldırmak veya asgariye indirmek amacıyla "Tıbbi Cihaz ve Dayanıklı Taşınır Cihaz" eğitimleri verildi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Çağımızı karakterize eden önemli özelliklerden biri de hızlı geliştirilen teknolojilerdir. Bir bütün olarak hastanede verilen hizmeti nitelik ve nicelik yönünden artırabilmek için teknolojinin de verimli şekilde kullanılması bir zorunluluktur. Diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi tıbbi teknolojilerde de insan faktörü ve insandan kaynaklanan hatalar olabildiğince azaltılmaya çalışılmakla birlikte, insandan kaynaklanan hataları ortadan kaldırmanın veya asgariye indirmenin önemli yolu, bu teknoloji veya cihaz/sistemleri kullanan işgücünün iyi ve yeterli eğitimidir. Buna bağlı olarak Pınarhisar Devlet Hastanemizde personellere, cihazlar başında uygulamalı şekilde eğitim verilmiştir" denildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi
"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!
HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek
Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu