Son Dakika Haberleri: Hastanede Cihaz Kullanımı Eğitimi

Hastanede Cihaz Kullanımı Eğitimi

1 saat önce

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde personele uygulamalı "Tıbbi Cihaz ve Dayanıklı Taşınır Cihaz" eğitimleri verildi.

Hastanede Cihaz Kullanımı Eğitimi, System.String[]
Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde personele uygulamalı "Tıbbi Cihaz ve Dayanıklı Taşınır Cihaz" eğitimleri verildi.

Pınarhisar Devlet Hastanesinde, insandan kaynaklanan hataları ortadan kaldırmak veya asgariye indirmek amacıyla "Tıbbi Cihaz ve Dayanıklı Taşınır Cihaz" eğitimleri verildi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Çağımızı karakterize eden önemli özelliklerden biri de hızlı geliştirilen teknolojilerdir. Bir bütün olarak hastanede verilen hizmeti nitelik ve nicelik yönünden artırabilmek için teknolojinin de verimli şekilde kullanılması bir zorunluluktur. Diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi tıbbi teknolojilerde de insan faktörü ve insandan kaynaklanan hatalar olabildiğince azaltılmaya çalışılmakla birlikte, insandan kaynaklanan hataları ortadan kaldırmanın veya asgariye indirmenin önemli yolu, bu teknoloji veya cihaz/sistemleri kullanan işgücünün iyi ve yeterli eğitimidir. Buna bağlı olarak Pınarhisar Devlet Hastanemizde personellere, cihazlar başında uygulamalı şekilde eğitim verilmiştir" denildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Kırklareli, Pınarhisar, Güncel
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