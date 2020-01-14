Hastanede çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Hastanede çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir hastanenin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir hastanenin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçedeki Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinin çatısında, onarım çalışması yapan işçilerin kullandığı pürmüzden çıkan alevler sebebiyle yangın başladı.

Çatıdaki alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede hastaneye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Olayda, hastanenin çatısında hasar oluştu.

Hastanede çıkan yangın hasara neden oldu

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı
İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 01:33:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanede çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]