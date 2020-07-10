Hastanede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Hastanede çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadı.


Yangın, Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Özel Medicalpark Hastanesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanenin Dermatoloji Bölümündeki epilasyon cihazlarının elektrik aksamından yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, duman altında kalan katı söndürme çalışmalarına başladı. Yangından dolayı hastanenin 2. katı tamamen boşaltıldı. Üst katlarda tedavisi devam 16 hasta kendi rızalarıyla tahliye olurken, 27 hastanın tahliyesine gerek duyulmadığı belirtildi. Havalandırmaların kapatılmasından dolayı üst katlara duman çıkışı engellendi. Diğer katlarda dumandan etkilenen olmadığından hastaların tedavileri devam etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Duman tahliye çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İtfaiye, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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