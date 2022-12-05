Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi - Son Dakika
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Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi

05.12.2022 08:24

Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi Hastanede dahiliye servisinde yangın çıktı: Tüm hastalar tahliye edildi Dahiliye servisinde çıkan yangın sebebiyle 8 hasta dumandan etkilendi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir...

Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi

Hastanede dahiliye servisinde yangın çıktı: Tüm hastalar tahliye edildi

Dahiliye servisinde çıkan yangın sebebiyle 8 hasta dumandan etkilendi

KASTAMONU - Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, dumandan etkilenen 8 hasta da tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde iddialara göre dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin odayı ve yataklara sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı. Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı. Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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Araştırma, Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi - Son Dakika
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