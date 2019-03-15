Hastanede Çıkan Yangınla İlgili Başhekimden Son Dakika Açıklaması

Hastanede çıkan yangınla ilgili başhekimden son dakika açıklaması Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu: "Yaklaşık olarak 250-300 hastayı tasfiye ettik" "Ameliyathanelerimiz devam ediyordu onları durdurduk" İZMİR - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Başhekim Prof. Dr.

Hastanede çıkan yangınla ilgili başhekimden son dakika açıklaması

Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu: "Yaklaşık olarak 250-300 hastayı tasfiye ettik"

"Ameliyathanelerimiz devam ediyordu onları durdurduk" İZMİR - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Başhekim Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu, "Yaklaşık olarak 250-300 hastayı tasfiye ettik. Yoğun bakımlarımızdaki hastayı tavsiye ettik. Ameliyathanelerimiz devam ediyordu onları durdurduk" dedi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Başhekim Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu, hastanede çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Yangının trafodan kaynaklı olarak çıktığını ifade eden Emiroğlu, son bilgileri paylaştı. Emiroğlu, "Bugün öğleden sonra saat 13.00 civarlarında, ana binada; yani A blok giriş katındaki elektrik trafosu nedeniyle, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmıştır. Bu yangın neticesinde, hastanenin giriş katından itibaren yoğun bir duman kaplamıştır. Acil, hızlı bir şekilde itfaiyeye haber verildi. İtfaiye 10-12 dakika içerisinde müdahale ederek şu an itibariyle elektrik trafosundan kaynaklanmış olan yangın durdurulmuştur" dedi.

Prof. Dr. Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Burası büyük bir hastane. 992 yataklı bir hastane burası ve İzmir'in en büyük yoğun bir hasta yükü var, hastalar var. Bütün bunları şu anda yönetiyoruz. A blokta elektrikler gittiği için servislerin bir kısmını tasfiye etmek zorunda kaldık. Yaklaşık olarak 250-300 hastayı tasfiye ettik. Yoğun bakımlarımızdaki hastayı tavsiye ettik. Ameliyathanelerimiz devam ediyordu onları durdurduk. Şu an itibariyle hiçbir hastamızda ölüm meydana gelmemiştir. Hiçbir yaralanan şu an itibariyle yoktur ve şu an için yangın durduğu için duman tahliyesi yapılmaktadır. Hastanede kendi olanaklarımızla ve özel müdürlüğümüzün desteğiyle bu hastalara hastane içerisinde ve komşu hastanede yer bulma çabası içerisindeyiz."

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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