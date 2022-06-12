Hastanede darp olayına karışan kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Karabük Valiliği, Safranbolu ilçesinde bulunan hastanede bazı hasta ve sağlık çalışanlarını darp ettiği iddia edilen kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs kolundaki derin kesikler dolayısıyla Safranbolu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki yapıldığı sırada hasta yakınları ile tartışmaya başladıktan sonra kendisini sakinleştirmeye çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Şahsın kamu görevlisi olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kamu görevlisi olması nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılmış olup, valiliğimiz tarafından soruşturma müddetince görevden uzaklaştırılmıştır. Görevleri başında sözlü ve fiili şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi. - KARABÜK